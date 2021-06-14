Экс-министр культуры Калининградской области прокомментировала слухи о своем переезде в Германию

Светлана Кондратьева. Фото: Александр КАТЕРУША

Светлана Кондратьева, экс-министр культуры региона, покинула пост заместителя директора Калининградского областного историко-художественного музея, который она занимала более 4 лет.

- Это мое решение и все, - сказала «Комсомолке» Светлана Кондратьева. - Причина - личная. Это мое личное решение, и есть причины, о которых я не собираюсь распространяться.

Светлана Кондратьева не подтвердила слухи о том, что намерена переехать в Германию, покинув регион.

- Я на сплетни не отвечаю. Калининградскую область я не покидаю, ни в какую Германию я не еду. Если кому-то хочется так думать - пусть думают.

- Это все сплетни?

- Конечно.

Светлана Кондратьева с 2010 года занимала должность главы министерства культуры Калининградской области. До этого руководила отделом по культуре, спорту и делам молодежи Гусевской администрации. С 2017 года Светлана Кондратьева была заместителем директора Калининградского областного историко-художественного музея.