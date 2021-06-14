Выросло число туристов, пострадавших при обрушении смотровой площадки в Калининградской области

Обрушение смотровой площадки в поселке Краснолесье на востоке Калининградской области произошло в минувшую субботу, 12 июня. Деревянное покрытие не выдержало веса туристов и частично обвалилось. Первоначально сообщалось о двух пострадавших женщинах, которые были госпитализированы. В понедельник стало известно о том, что за помощью к врачам обратились еще семь человек и, таким образом, общее число пострадавших выросло до 9. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Смотровую площадку на въезде в поселок Краснолесье на крайнем юго-востоке Калининградской области поставили в сентябре 2018 года. Конструкция из ели высотой около 2,5 метра представляет собой нос корабля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Причина ЧП устанавливается.