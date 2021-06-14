В море под Балтийском утонул 19-летний молодой человек

Трагедия произошла в воскресенье, 13 июня. Как сообщает в соцсетях администрация Балтийского городского округа, молодой человек 19 лет утонул в море у несанкционированного пляжа в районе поселка Мечниково.

- Убедительная просьба не заходите в море в местах не оборудованных для купания, - призывают власти Балтийска и напоминают, что номера телефонов спасательной станции, ОД ЕДДС округа размещены на информационных знаках: Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите спасателям! Всегда есть возможность спасти жизнь человека.

Номер спасательной станции 89527930774, единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) 89506711289.