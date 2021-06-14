В Балтийске прошла парусная регата в честь 325-летия образования флота

Парусная регата в Балтийске. Фото: Балтийский городской округ

В воскресенье, 13 июня, в Балтийске, в акватории Калининградского морского канала, прошла парусная регата.

Как сообщили в администрации Балтийского городского округа, регата была посвящена 325-летию образования Балтийского флота.

- В регате приняли участие команды завода "Янтарь", 33 СРЗ, Прибалтийского судостроительного техникума, Балтийского флота, Балтийской военно-морской базы, администрации Балтийского городского округа, - отметили в администрации, добавив, что в регате приняли участие 24 парусные яхты различных классов.