Пенсионеры, школьники и работники общепита: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 78 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 27 пенсионеров;
- 16 неработающих;
- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 3 работника промышленных предприятий;
- 3 сотрудника банка;
- 2 учащихся (школы № 46 и 26 Калининграда);
- студент колледжа сервиса и туризма;
- работник образования.
У 53 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 11 началась пневмония, 14 человек переносят заболевание без симптомов. Под медицинским наблюдением остаются 2837 человек.