Пенсионеры, школьники и работники общепита: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 78 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 27 пенсионеров;

- 16 неработающих;

- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 3 сотрудника банка;

- 2 учащихся (школы № 46 и 26 Калининграда);

- студент колледжа сервиса и туризма;

- работник образования.

У 53 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 11 началась пневмония, 14 человек переносят заболевание без симптомов. Под медицинским наблюдением остаются 2837 человек.