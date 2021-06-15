Жертвой иностранного насильника стала 19-летняя калининградка

Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда регионального управления СКР возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в изнасиловании.

По версии следствия, все произошло ночью 11 июня в квартире одного из домов по улице Пражской, где иностранец находился в гостях. Жертвой насильника стала 19-летняя калининградка.

- Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, - сообщили в региональном управлении СКР.

И хотя свою вину задержанный не признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В уголовном деле фигурируют две статьи УК РФ - «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». По каждой из них виновному может грозить лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.