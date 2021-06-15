В Калининграде закончилась неудачей попытка спасателей вытащить из реки дохлого сома

Преголя снова подтвердила статус родины сомов Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде прошла неудачная спецоперация по вылавливанию из реки Преголи мертвого сома. Как сообщает пресс-служба администрации города, рыбу, прибившуюся к берегу, заметили местные жители. Судя по всему, вид сом имел неважный, а запах источал неприятный, поэтому на место были вызваны спасатели.

- 14 июня в 16.10 у дома № 64 на Московском проспекте при попытке вытащить сома на берег рыба распалась на части и ушла под воду, - говорится в оперативной сводке единой дежурно-диспетчерской службы.

Выходит, рыба хоть и не была выловлена, зато ее останками смогут полакомиться сородичи.