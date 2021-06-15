Велосипедист, избивший охранника магазина, оказался ранее судимым приехавшим из Рязани

Кадр видео расправы над охранником магазина. Фото: СОЦСЕТИ

В полиции прокомментировали громкий случай в магазине «Дешево» на улице Красносельской в Калининграде, когда велосипедист жестоко избил охранника из-за замечания.

- В ОМВД России по Центральному району Калининграда поступило сообщение от директора магазина на улице Красносельской о том, что 10 июня неизвестный мужчина в торговом зале избил его сотрудника, - рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. - Пострадавший был госпитализирован с переломом челюсти. Участковые уполномоченные ОМВД незамедлительно начали проверку.

Конфликт произошел, когда покупатель оставил свой велосипед возле камер хранения и отказался его переставлять. Охранник стал выносить велосипед на улицу, на парковочное место. В этот момент велосипедист напал на 48-летнего мужчину, избил его в торговом зале, после чего скрылся.

- В результате проведения проверки участковые уполномоченные полиции установили личность злоумышленника и доставили его в дежурную часть для проведения следственных действий. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, имеющий регистрацию в Рязани, - отметила Светлана Поставничая.

В отношении подозреваемого фигуранта дознавателями ОМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Расследование продолжается.