Из правительства Калининградской области уволился первый вице-премьер

Алексей Родин покинул пост первого заместителя председателя правительства Калининградской области. Сообщается, что причиной добровольной отставки стал переход на другую работу, но, где именно трудоустроится 43-летний бывший вице-премьер, пока неизвестно.

В правительстве региона Родин работал с сентября 2015 года. Сначала он занимал кресло руководителя секретариата вице-премьера, через год возглавил аппарат правительства, с октября 2017 года стал совмещать прежнюю должность с работой первым заместителем председателя правительства.