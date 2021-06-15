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Общество15 июня 2021 16:32

Из правительства Калининградской области уволился первый вице-премьер

Алексей Родин покинул пост в связи с переходом на другую работу
Николай Литвинов
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Алексей Родин покинул пост первого заместителя председателя правительства Калининградской области. Сообщается, что причиной добровольной отставки стал переход на другую работу, но, где именно трудоустроится 43-летний бывший вице-премьер, пока неизвестно.

В правительстве региона Родин работал с сентября 2015 года. Сначала он занимал кресло руководителя секретариата вице-премьера, через год возглавил аппарат правительства, с октября 2017 года стал совмещать прежнюю должность с работой первым заместителем председателя правительства.