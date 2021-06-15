Роспотребнадзор предложил отменить празднование Дня города и закрыть фан-зону в Калининграде

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Ситуация с коронавирусом в Калининградской области ухудшилась, и требуются новые ограничения, чтобы замедлить распространение ковида. Об этом сегодня рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- С 22-й календарной недели мы видим негативную тенденцию и отмечаем нарастание эпидемического процесса, - заявила Бабура.

Роспотребнадзор вновь предложил областным властям «хотя бы на две недели» запретить массовые мероприятия с неопределенным количеством людей.

- Это дни города, фестивали, стритфуды, детские праздники и праздники любой тематической направленности, - уточнила Елена Бабура. - Мы также предложили отказаться от фан-зон на время чемпионата Европы по футболу, чтобы предупредить массовое скопление людей.

Предложенные меры уже обсуждались на заседании оперативного штаба, но, будут ли они приняты, пока не сообщается.