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Происшествия15 июня 2021 18:00

Под Знаменском микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в песковоз, погибла женщина

Причина ДТП устанавливается
Сергей Богров
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Страшное ДТП произошло на дороге Гвардейск - Знаменск в 14.30. Как сообщает пресс-служба областного УМД, микроавтобус «Фольксваген» под управление 62-летнего водителя двигался со стороны Знаменска в направлении Гвардейска. На 39-м километре трассы «Фольксваген» неожиданно выехал на встречную полосу и врезался в песковоз марки «Вольво» под управлением водителя 1985 года рождения.

В результате ДТП 47-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась на месте до приезда сотрудников «Скорой медицинской помощи». Водитель «Фольксвагена» госпитализирован в БСМП Калининграда.