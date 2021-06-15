Спортсменка из Полесска выиграла серебро чемпионата России по MMA

Чемпионат России по смешанным боевым единоборствам прошел в Кемерово, собрав почти две сотни бойцов из 49 регионов страны.

Калининградскую область успешно представила чемпионка России 2019 года и бронзовый призер чемпионата мира Татьяна Постарнакова.

Как сообщает министерство спорта региона, в финал она вышла против чемпионки страны из Алтайского края. Татьяна уступила раздельным решением судей по итогам трех раундов.

Теперь наша землячка готовится к чемпионату мира, который в ноябре должен принять Казахстан.

Девушка тренируется самостоятельно, получая комплексную подготовку в трех калининградских клубах единоборств - «Dragon’s Den», «Балтийские медведи» и «Варяг».