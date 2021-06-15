В Калининграде появился похититель керамических игрушек

Момент похищения лягушонка Фото: скриншот

В Калининграде во вторник, 15 июня, произошло очень глупое похищение. С подоконника перед входной дверью в дом неизвестный в черной спортивной куртке стащил керамического лягушонка и бросился наутек. Мужчина, по всей видимости, не заметил, что его снимает скрытая камера. Как оказалось, это уже не первое похищение. Бывшая владелица лягушонка Елена Воропаева написала в Фейсбуке, что были и другие пропажи.

- Скажите, почему у меня воруют, а стыдно мне? - написала она. - Сначала я думала, что у меня хулиганят мальчишки или бомжи. Ну, в крайнем случае - пьяницы соседские. Ан, нет - вполне себе симпатичный мужчина в расцвете сил. В 7.30 утра, так что совсем не турист. Сначала были птицы, потом мини-улица из керамических домиков. В этот раз уже совсем простая лягушка из магазина...

Обращаться в полицию Елена не собирается, однако видео и фото похитителя активно расходятся по социальным сетям.