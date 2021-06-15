Калининградцам предложили придумать имя для крупнейшего в России янтаря, он весит почти 4,5 кг

Самый большой янтарик в России. Фото: Калининградский Музей янтаря

Калининградский музей янтаря объявил конкурс в соцсетях на имя для самого большого янтаря в России. Речь о самородке весом 4 кг 280 г из собрания музея. Этот образец был добыт в 1960-х годах в карьере янтарного комбината.

«В списке имен, предложенных подписчиками для янтаря, - «Хлеб Балтики», «Император», «Первый», «Дедушка», «Мудрец» и еще более 250 вариантов. Через две недели среди них сотрудниками музея будут выбраны несколько самых подходящих и объявлено окончательное голосование», - рассказали в музее.

Автора имени, которое победит, наградят.