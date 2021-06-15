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Происшествия15 июня 2021 19:10

В Калининграде задержали серийного велосипедного вора

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградские полицейские задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж велосипедов.

Орудовал он на велопарковках - кусачками перерезал противоугонные тросы и угонял велосипеды, которые позднее сбывал. Как отметили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, так задержанный похитил велосипеды с улицы Горького, Ленинского проспекта и Озерного проезда, с лестничной площадки дома на улице Эпроновской. Общий ущерб составил 50 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают нахождение велотранспорта, отметили в полиции.