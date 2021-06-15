Из-за ремонта Большой Окружной троллейбусы в Калининграде поменяют маршруты

С 1 июля в Калининграде меняются троллейбусные маршруты. Связано это с реконструкцией Большой Окружной дороги на участке Советского проспекта от ул. Красной до ул. Габайдулина. Как сообщает пресс-служба мэрии города, на указанном участке планируют демонтировать контактную сеть троллейбусов.

По данным мэрии, с 1 июля по маршруту № 1 «Ул. У. Громовой - ул. Красная» (шесть троллейбусов в рабочие дни и пять троллейбусов в выходные и праздничные дни) будут курсировать:

- при движении от конечного остановочного пункта «Ул. Ульяны Громовой» по ул. У. Громовой, ул. Батальной, ул. Инженерной, ул. Киевской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту, ул. Красной;

- при движении от конечного остановочного пункта «Ул. Красная» по ул. Красной, ул. Маршала Борзова, Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, пл. Калинина, ул. Железнодорожной, ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Батальной, ул. У. Громовой.

По маршруту № 2 «Ул. Флотская - ул. Красная» (11 троллейбусов в рабочие дни и девять троллейбусов в выходные и праздничные дни):

- при движении от конечного остановочного пункта «Ул. Флотская» по Московскому проспекту, ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, Гвардейскому проспекту, ул. Театральной, проспекту Мира, ул. Космонавта Леонова, Советскому проспекту, ул. Красной;

- при движении от конечного остановочного пункта «Ул. Красная» по ул. Красной, ул. Маршала Борзова, ул. Комсомольской, проспекту Мира, ул. Театральной, Гвардейскому проспекту, ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, Московскому проспекту.