Телеведущий Николай Дроздов записал аудиогид для хомлинов

Николай Дроздов. Фото: Instagram.com

История хомлинов в Калининграде продолжается. На этот раз известный телеведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов записал для сказочных персонажей аудиогид. Об этом рассказали в Инстаграме «Мастерской хомлинов».

«И Николаю Николаевичу понравились хомлины, он даже записал для них аудиогид! Приходите на следующей неделе в бастион послушать любимый голос, наши маленькие любопытные друзья», - говорится в сообщении.

Отметим, этим летом в Калининграде установят еще две фигурки хомлинов. Где они появятся - пока секрет.