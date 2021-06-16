В минздраве прокомментировали информацию о закрытии роддома № 3 в Калининграде

Вопрос о закрытии роддома № 3 калининградцы задали губернатору Антону Алиханову на его странице в Инстаграме. В комментариях появились представители регионального министерства здравоохранения, которые прокомментировали ситуацию.

- Третий роддом не закрывается. Гинекология и женская консультация работают в штатном режиме. Временно приостановлена работа акушерского отделения в связи с тем, что оно больше полугода функционировало как красная зона по коронавирусу и принимало профильных беременных и рожениц, а сейчас вышло из нее. В настоящий момент здесь начали проводить масштабную дезинфекцию, затем отделение ждет помывка. Сроки выхода отделения на плановый режим пока не определены, - объяснили представители министерства.

Как уточнили в минздраве, сейчас красная зона по коронавирусу для профильных пациенток организована на базе отделения перинатального центра на улице Клинической. Рожениц в Калининграде принимают корпус перинатального центра на Каштановой аллее и роддом № 4. Также по-прежнему функционируют родильные отделения в больницах Черняховска, Советска и Гусева.