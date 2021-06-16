Историк моды Александр Васильев: В Калининграде не хватает профессиональных гидов

Александр Васильев в студии радио "Комсомольская правда". Фото: Александр КАТЕРУША

Историк моды Александр Васильев оценил туристические преимущества и недостатки Калининградской области.

По его словам, если с кафе, ресторанами и такси проблем нет, то с комфортабельными отелями и увлекательными экскурсиями наблюдаются сложности.

- В регионе не хватает отелей, ресторанов достаточно, думаю, что кафе достаточно, не хватает лежаков на пляже, такси, мне кажется, хватает, - сказал историк моды в интервью радиостанции «Бизнес FM – Калининград». - Гидов не хватает, очередь за ними большая. И говорят, что есть спрос на индивидуальных гидов… Нужны квалифицированные и женщины, и мужчины-гиды, и с автобусами, микроавтобусами и с автомобилями. Это очень-очень здесь популярно.

Кстати, сам Васильев в прошлом году начал проводить авторские экскурсии по своим любимым местам в Калининградской области. Дешевыми их не назовешь, но спрос на эти экскурсии был велик.