Музей, банк и две школы: где в Калининграде выявили заразившихся коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 77 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 20 пенсионеров;
- 19 неработающих;
- 12 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работников промышленных предприятий;
- 3 сотрудника банка;
- 3 учащихся (лицей №18, школы №10 и № 49 Калининграда);
- 3 студента (КИТИС, Калининградский бизнес-колледж, БФУ имени Канта);
- воспитанник детского сада № 83 Калининграда;
- работник образования;
- работник предприятия сферы ЖКХ;
- работник музея;
- медицинский работник;
- работник предприятия пищевой промышленности.
У 62 человек болезнь протекает в форме ОРВИ, у 6 - пневмония, 9 переносят без симптомов.