Музей, банк и две школы: где в Калининграде выявили заразившихся коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 77 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 20 пенсионеров;

- 19 неработающих;

- 12 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работников промышленных предприятий;

- 3 сотрудника банка;

- 3 учащихся (лицей №18, школы №10 и № 49 Калининграда);

- 3 студента (КИТИС, Калининградский бизнес-колледж, БФУ имени Канта);

- воспитанник детского сада № 83 Калининграда;

- работник образования;

- работник предприятия сферы ЖКХ;

- работник музея;

- медицинский работник;

- работник предприятия пищевой промышленности.

У 62 человек болезнь протекает в форме ОРВИ, у 6 - пневмония, 9 переносят без симптомов.