В Калининградской области сразу 9 выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ

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Результаты первых ЕГЭ обнародовали в министерстве образования Калининградской области. Все экзамены проходили 31 мая.

Максимальный балл по географии получила выпускница лицея №18 Калининграда Анастасия Гончарова.

За экзамен по литературе 100 баллов получили две выпускницы. Одиннадцатиклассница школы №4 Балтийска Ульяна Румянцева в этом году стала призером олимпиады по литературе и победителем регионального этапа «Умников и умниц». Вторая стобалльница - выпускница прошлых лет Анна Рубанова.

По итогам экзамена по химии шесть человек получили сто баллов. Максимальный результат показали одиннадцатиклассницы школы №6 Калининграда Мария Михеева и ШИЛИ Полина Никифорова, выпускник Классической школы Гурьевска Юрий Юхтенко. Также стобалльниками стали Матвей Трудовский (школа пос. Переславское Зеленоградского городского округа) и Дарья Кашкевич (школа пос. Озерки Гвардейского городского округа), а также выпускница прошлых лет Яна Шкирандо.