Андрей Кропоткин - о COVID-19 в Калининграде: Есть силы, которые мы не сможем остановить

Андрей Кропоткин. Фото: Александр КАТЕРУША

Глава Калининграда Андрей Кропоткин рассказал, что на сегодня в Калининграде нет новых ограничений, связанных с коронавирусом и предстоящим проведением Дня города. Об этом он сказал журналистам в среду, 16 июня.

- Пока у нас ограничений по поводу Дня города нет никаких. Ограничения может дать только оперативный штаб. Безусловно, мы хотим провести долгожданный День города, поскольку в том году его не проводили. Этот год юбилейный: 75 лет городу и области. Мы все соскучились, - говорит Андрей Кропоткин. - Но есть силы, которые мы не сможем остановить. Я говорю о том случае, если будет резкий рост заболеваемости ковидом. Надеюсь, этого не произойдет.