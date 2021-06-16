В Калининграде в школе на Артиллерийской в две смены будут учиться 1500 детей

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде к новому учебному году готовится недавно построенная школа № 58 на улице Артиллерийской. Сейчас школа еще принимает документы от родителей, но известно, что учеников будет больше, чем планировалось изначально.

- Уже подано 1370 заявлений, я говорю про 2-9-е классы. Плюс первоклассники. Общее число - более 1,5 тысячи заявлений, которые фактически поступили. Я не считаю 10-классников. Проектная мощность у нас 1100 человек. А у нас в пределах 1,5 тысячи, чуть больше. Это уже не проектная история, когда на 400-500 человек больше, чем планировалось изначально, - говорит директор школы № 58 Александр Ерохин.

По его словам, и муниципалитет, и дирекция школы стараются «максимально отработать по заявлениям, но сохранить детям среду для развития, учитывая пандемию».

- Изначально мы планировали 26 человек в классе. Сейчас смотрим на количество 28-30 человек в классе, чтобы распределить детей по классам. Стараемся проработать все заявления, - говорит директор.

Обучение в 58-й школе планируется в две смены. Только первых классов в школе будет десять.