Трое калининградцев попали в книгу про героев России

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Выпущена книга «100 подвигов обычных людей» о современных героях - там есть рассказы о трех калининградцах. Сообщается, что издание вышло при поддержке Росмолодежи и сейчас книги рассылают по библиотекам страны.

«Уникальное издание включает сто реальных историй мужественных и добрых поступков, совершенных нашими современниками», - отмечают авторы.

Вот истории трех героев из Калининграда:

- Денис Останин в мае 2020 года спас 1,5-годовалого ребенка, который вместе с мамой провалился в канализационный люк. 25-летний парень залез в колодец и вытащил ребенка. Малыш не дышал, Денис начал делать ему искусственное дыхание и вернул ребенка к жизни;

- Светлана Нигматуллина стала первой в России женщиной с инвалидностью, которая заставила авиакомпанию изменить правила авиаперевозок пассажиров с ограниченными возможностями. Однажды женщина, передвигающаяся в инвалидном кресле, не попала на рейс по вине компании, и это происшествие стало первым шагом в борьбе Светланы за доступную среду;

- Владимир Мяличев, байкер, стал очевидцем ДТП, в котором загорелся автомобиль. Герой тушил автомобиль и спас пассажира.

«Абсолютно каждый из наших героев - это человек, которым можно восхищаться, на которого действительно хочется быть похожим», - сказали авторы проекта.