В Калининградской области с начала года добыли пятый самородок янтаря

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыли янтарь весом 1083 грамма.

Как сообщили в пресс-службе Калининградского янтарного комбината, самородок был добыт 14 июня, во Всемирный день донора крови, и получил символичное название «Милосердный». Он стал пятым самородком 2021 года.

- Янтарь-тяжеловес имеет насыщенный светло-оранжевый цвет и близкую к овалу форму с поперечным углублением посередине одной из сторон. Имя килограммового янтаря было выбрано благодаря особому отношению сотрудников предприятия к донорству крови, - добавили в пресс-службе.

Предшественник «Милосердного» был добыт 12 июня и получил имя «Душа России». Уникальные янтари «Защитник Отечества», «Вербный» и «Первомай» добыты в Приморском карьере 22 февраля, 24 апреля и 1 мая.