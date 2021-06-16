Благоустройство территории вокруг школы № 58 начнется 1 июля

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В Калининграде в районе улицы Артиллерийской, вокруг школы № 58, планируют провести благоустройство. Об этом в среду, 16 июня, журналистам рассказал глава города Андрей Кропоткин.

- Очень много жалоб от проживающих граждан на то, что строители оставили мусор. Этот вопрос будет решен, - сказал глава города, отметив, что благоустройство территории начнется 1 июля. - Уверен, что работы завершатся к 1 сентября, все будет приведено в порядок.

Местные жители жаловались на строительные материалы, оставленные подрядчиком, который занимался возведением школы. В частности, за школьным забором остались бетонные кольца, а дорожки для пешеходов отсутствуют.