На Калининградском заливе задержали браконьеров, которые ловили угря

. Фото: Росрыболовство

На Калининградском заливе в районе Приморска были задержаны двое мужчин, которые ловили угря с моторного судна с помощью вентеря (это запрещенное к применению для любительского и спортивного рыболовства орудие вылова). Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.

Отмечается, что злоумышленники выловили девять угрей.

«В результате противоправных действий был причинен ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 62 136 рублей», - отметили в Росрыболовстве.

Нарушители заплатят штрафы.