Легкоатлеты из Калининграда стали вторыми в полуфинале Спартакиады молодежи России

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Второй этап Спартакиады молодежи России приняла Калуга, собрав сотню юных представителей семи субъектов Северо-Запада.

Сборная Калининградской области взяла сразу 20 наград.

Как сообщает министерство спорта региона, в активе нашей сборной семь золотых медалей.

Победу в различных секторах одержали Иван Блохин, Алина Колобова, Анна Праведникова, Семен Упоров и эстафетный квартет Максима Артамонова, Ивана Блохина, Артема Кулевцова и Максима Блохина.

Наши ребята заняли второе общекомандное место.

В минспорта отметили, что калининградские спортсмены завоевали путевки на финальный этап, который в августе примет один из центральных регионов России.