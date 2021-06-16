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Спорт16 июня 2021 16:38

Легкоатлеты из Калининграда стали вторыми в полуфинале Спартакиады молодежи России

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: министерство спорта Калининградской области

Второй этап Спартакиады молодежи России приняла Калуга, собрав сотню юных представителей семи субъектов Северо-Запада.

Сборная Калининградской области взяла сразу 20 наград.

Как сообщает министерство спорта региона, в активе нашей сборной семь золотых медалей.

Победу в различных секторах одержали Иван Блохин, Алина Колобова, Анна Праведникова, Семен Упоров и эстафетный квартет Максима Артамонова, Ивана Блохина, Артема Кулевцова и Максима Блохина.

Наши ребята заняли второе общекомандное место.

В минспорта отметили, что калининградские спортсмены завоевали путевки на финальный этап, который в августе примет один из центральных регионов России.