В «Единой России» рассказали о системе поддержки различных категорий граждан

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Партия «Единая Россия» отчиталась о реализации предвыборной программы 2016 года, в частности о новых мерах поддержки разных категорий граждан.

По сообщению издания nashgorod.ru, за пять лет партия «Единая Россия» увеличила количество помощи. В основе предвыборной программы ЕР в 2016 году были выполнение государством социальных обязательств и адресная помощь гражданам.

За прошедшие пять лет партия разработала механизм защиты средств россиян, попавших в сложную жизненную ситуацию. Он позволяет гражданам рассчитывать на помощь при отсутствии средств к существованию. Также при поддержке «Единой России» в стране появились льготы и пособия для наиболее незащищенных групп граждан, в том числе пенсионеров, малоимущих и инвалидов.

Так, пенсионеров освободили от уплаты налога за одну квартиру, гараж, дом, комнату или дачный участок до шести соток, а выплаты по инвалидности и другие социальные пособия теперь оформляются в упрощенном порядке. Граждане с ограниченными возможностями здоровья по инициативе ЕР могут получать технические средства для реабилитации вне зависимости от места жительства.

«В этом году заработает механизм электронного сертификата - он позволит не только быстро получать денежные средства на приобретение средств реабилитации, но и повысить конкуренцию среди поставщиков ТСР», - подчеркнул депутат Михаил Терентьев.

Кроме этого, со следующего года в РФ начнет работать презумпция согласия, если речь идет о перерасчете пенсии в сторону увеличения. При этом для России это первый опыт - в истории российского права такого раньше не было.

Повышенное внимание депутаты партии уделили защите россиян от противоправных действий коллекторов. Теперь при нарушении законодательных требований при попытке взыскания долга коллекторам будут выписывать штрафы в размере до полумиллиона рублей.

«По инициативе партии приняты законы, в соответствии с которыми не подлежат списанию за долги некоторые виды социальных выплат, например алименты и материнский капитал», - рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, должники теперь смогут сохранять на счету средства в размере не менее прожиточного минимума.

На данный момент ЕР занимается усовершенствованием законодательства об ужесточении ответственности за неуплату алиментов. Отмечается, что в РФ порядка двадцати процентов матерей-одиночек не получают от отцов детей назначенные судом выплаты. В среднем задолженность на каждый такой случай составляет порядка ста сорока тысяч рублей.

По сообщению на сайте ER.ru, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отчитался о предвыборной программе 2016 года, подчеркнув, что она показала свою актуальность и прошла проверку на прочность.

«При поддержке «Единой России» в регионе разработан и действует ряд социальных мер поддержки отдельных категорий граждан. Отмечу, что на сегодняшний день предоставляется около 70 видов пособий, компенсаций и доплат пенсионерам, семьям с детьми, малообеспеченным гражданам, инвалидам и другим категориям граждан.

Например, работникам бюджетной сферы на селе предоставляется ежемесячная денежная компенсация ЖКУ, а малообеспеченные пенсионеры могут рассчитывать на единовременную выплату на проезд к садовым участкам. Семьи, которые усыновили ребенка, получают единовременную выплату в размере 615 тысяч рублей на обеспечение усыновляемого жильем.

Что касается людей с ограниченными возможностями здоровья, то дополнительно к прочим пособиям и выплатам на детей ежемесячно выплачивается пособие на ребенка-инвалида по достижении им 18 лет. Также инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, получают ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», - сказала Татьяна Бартминская, депутат Калининградской областной думы.