Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

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Фото: Алиса ТИТКО
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 77 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, заразившихся выявили в 10 муниципалитетах:
Калининград - 52;
Гурьевский городской округ - 7;
Светловский городской округ - 5;
Багратионовский городской округ - 4;
Гвардейский городской округ - 2;
Зеленоградский городской округ - 2;
Мамоновский городской округ - 1;
Правдинский городской округ - 1;
Светлогорский городской округ - 1;
Советский городской округ - 1.
По состоянию на 16 июня в области выявили 34 614 случаев заражения (33 452 человека выздоровели), умерли 538, остаются под медицинским наблюдением 2786 человек.