Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

. Фото: Алиса ТИТКО

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 77 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, заразившихся выявили в 10 муниципалитетах:

Калининград - 52;

Гурьевский городской округ - 7;

Светловский городской округ - 5;

Багратионовский городской округ - 4;

Гвардейский городской округ - 2;

Зеленоградский городской округ - 2;

Мамоновский городской округ - 1;

Правдинский городской округ - 1;

Светлогорский городской округ - 1;

Советский городской округ - 1.

По состоянию на 16 июня в области выявили 34 614 случаев заражения (33 452 человека выздоровели), умерли 538, остаются под медицинским наблюдением 2786 человек.