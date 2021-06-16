Алиханов: Калининградская область обеспечивает себя овощами на 68%

Объем производства продукции сельского хозяйства в нашем регионе в 2020 году составил 45,4 млрд рублей. Как отметил Антон Алиханов в своем докладе, в настоящее время достигнута полная самообеспеченность населения области цельным молоком, зерном, картофелем, на 90% - мясом и мясными продуктами. В то же время производство свинины превышает потребность более чем в 3,5 раза. Население области на 84% обеспечено молочными продуктами глубокой переработки, на 82% - столовым яйцом, на 68% - овощами.

Глава федерального Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что Калининградская область из года в год показывает высокие результаты. Как сообщает пресс-служба правительства, по итогам 2020 года индекс производства сельхозпродукции составил 109,4%, увеличившись на 9,4%