В Калининградской области двумя компонентами вакцины привиты 107 тысяч человек

За все время прививочной кампании в Калининградскую область поступило 151 177 комплектов доз вакцины. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, привито 131 097 человек, из них двукратно – 107 223. Для создания коллективного иммунитета прививки должны получить около 480 000 человек.

Всего развернуты 33 стационарных пункта вакцинации в 25 медицинских организациях. Дополнительно работает четыре мобильных пункта – два передвижных (в Калининграде и Черняховске), а также в торговом центре «Балтия Молл» и на Южном вокзале.