В Калининграде курьер доставил заказ и угнал велосипед

Хранить ключ от противоугонного устройства в сумке на раме велосипеда – плохая идея. В этом убедился владелец двухколесного транспортного средства, оставленного в подъезде дома по улице Елизаветинской в Калининграде. А вот 26-летний доставщик еды, который привез заказ по данному адресу, напротив, посчитал такое решение превосходным. И тут же воспользовался м в своих целях, завладев байком стоимостью свыше 25 тысяч рублей.

Незадачливому велосипедисту помогли сотрудники отдела угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был задержан, - сообщил начальник ОУР Дмитрий Долгов. - Похищенный велосипед изъят, в настоящее время проводятся следственные действия по возбужденному уголовному делу.

Кстати, веловор ранее уже был судим – кого только не набирают сегодня в курьеры!