В Калининграде ушла из жизни Валентина Маточкина

Прощание с Валентиной Маточкиной пройдет 18 июня в Калининграде. Фото: СОЦСЕТИ

15 июня в Калининграде не стало Валентины Дмитриевны Маточкиной. Близкие говорят, что в последнее время здоровье ее совсем не радовало. Когда ввели ковид-ограничения, навещали и помогали ей только очень близкие и родные.

Валентина Маточкина родом из Донбасса. Остро переживала за родную Украину, не могла мириться с происходящим.

Вместе с Валентиной Дмитриевной ушла целая эпоха – она последняя женщина-капитан Советского Союза. Справлялась с этой работой блестяще!

Именно морское дело и познакомило ее с Юрием Маточкиным, позднее ставшим первым губернатором Калининградской области (1991-1996 годы), членом Совета Федерации. Благодаря ему был принят Закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области».

Юрий Маточкин ушел из жизни 6 июля 2006 года.

В 2009 году «Комсомольская правда» в Калининграде участвовала в издании книги Валентины Маточкиной «Человек. Гражданин. Личность. Юрий Семенович Маточкин».

- Вот уже три года нет со мною Юры, - написала тогда в предисловии Валентина Маточкина. – Я все также просыпаюсь по утрам с мыслью – надо вставать, скоро проснется Юра и нужно приготовить ему завтрак. И опять пустота. В это время еще острее ощущаю, что умерла вместе с ним. Только чувство долга и любовь к нему обязывают и заставляют меня жить, ведь Юра – смысл жизни, мое вдохновение, мое дыхание…

Сегодня, когда готовится прощание с Валентиной Маточкиной, эти слова читаешь совсем иначе…

18 июня 2021 года в 11 часов на Городском кладбище Калининграда (проспект Мира, 154) пройдет отпевание и прощание с Валентиной Дмитриевной.

Ее похоронят рядом с Юрием Маточкиным.