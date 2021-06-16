Больной диабетом уголовник обворовал организацию, где получал инсулин

В полицию Калининграда поступило сообщение о том, что на Московском проспекте, из офиса общественной организации, которая обеспечивает инсулином и другими лекарственными препаратами больных диабетом, похищены ноутбук и перфоратор.

Сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и мошенничество 36-летний житель города.

- Мужчина пояснил, что продал ноутбук случайному прохожему, а перфоратор сдал в ломбард, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

К слову, прожженный уголовник совершенно точно знал, где искать добычу, поскольку сам будучи диабетиком, неоднократно получал в данной организации инсулин и был неплохо знаком с планировкой помещений.