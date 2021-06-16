Калининградская полиция изъяла из семей двоих детей в связи с угрозой их жизни и здоровью

Два ребенка были изъяты калининградскими полицейскими из семей в связи с угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних. Также инспекторами по делам несовершеннолетних выявлено 69 родителей, которые ненадлежащем образом исполняют обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих чад. В отношении 9 родителей собраны материалы для решения вопроса о лишении родительских прав либо ограничения в родительских правах. Выявлено 15 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи государства.

Таковы оказались результаты оперативно-профилактического мероприятия «Защита», проведенного сотрудниками правоохранительных органов.

- Были осуществлены рейдовые мероприятия по месту жительства 354 родителей, проверены 273 лица, попадающих под категории профилактического учета, в семьях которых проживают несовершеннолетние, - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Обследованы условия проживания и воспитания 43 несовершеннолетних, совершающих самовольные уходы из дома.

Не обошли вниманием и 7 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их полицейские посетили вместе с представителями органов опеки и попечительства, а также общественниками. Как сообщается, фактов жестокого обращения по отношению к детям со стороны должностных лиц учреждений выявлено не было.