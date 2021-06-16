В Калининграде презентуют книгу о прусских кирпичах

В Калининграде выпустили иллюстрированный справочник «Кирпич Восточной Пруссии». Его презентация пройдет в областной научной библиотеке в четверг, 17 июня.

Как рассказали в библиотеке, книгу представит автор, коллекционер Дмитрий Шилов. Рассказать ему будет что – кирпичи он коллекционирует и изучает более 30 лет.

«Дмитрий Шилов предпринимает первую в историографии попытку классификации и систематизации восточно-прусского кирпича. Книга содержит информацию об истории кирпичного производства с XIII до середины XX веков, о кирпичных предприятиях провинции, клеймах, а также черепице и дренажных трубах, выполненных из местной глины», - рассказали в библиотеке.

Начало презентации в 18:30.