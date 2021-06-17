Вертолетчики Балтфлота отработали посадку на палубу корабля

Отработка взаимодействия летчиков и моряков - важный элемент боевой подготовки. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

В акватории Балтийского моря прошли учебно-тренировочные полеты корабельных вертолетов, в ходе которых экипажи противолодочных и поисково-спасательных Ка-27 морской авиации Балтфлота отработали посадки и взлеты на палубу корвета «Бойкий». Как сообщили в отделе информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы Минобороны РФ, было совершено свыше 20 посадок на корабль в дрейфе и на ходу.

Отработка взаимодействия между экипажами кораблей и летным составом морской авиации является одним из элементов боевой подготовки моряков и летчиков. После завершения работы с вертолетами корвет выполнил комплекс мероприятий по поиску подводной лодки условного противника и противодиверсионные действия во время стоянки на незащищенном рейде.