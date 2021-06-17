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Общество17 июня 2021 9:16

В интернете появился новый портал с информацией о Калининградской области

Разработчиками сервиса стали министерство культуры и туризма и компания МТС
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Компания МТС совместно с региональным министерством по культуре и туризму разработали новый интернет-портал, где собрана информация о достопримечательностях, развлечениях и гастрономических особенностях Калининградской области. Сервис бесплатный и доступен для абонентов всех операторов связи.

- Мы использовали большие данные, чтобы предугадать желания туристов и собрать самую яркую и интересную информацию для путешественников, впервые приехавших в Калининград познакомиться с регионом, наметить возможные маршруты и лучше понять наш замечательный регион, - сообщила радио Businnes FM – Калининград директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.