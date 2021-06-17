Под Калининградом обнаружили братскую могилу советских солдат

Боевых наград и личных вещей, по которым можно было бы установить имена, при погибших не было. Фото: Руслан Хисамов

Действуя в рамках проекта «Историческая память», бойцы поискового отряда «Совесть» на днях обнаружили очередное захоронение советских воинов.

При обследовании щупами одного из участков леса на территории Зеленоградского района рядом с оплывшей стрелковой траншеей была найдена могила с останками 15 солдат. К сожалению, выяснилось, что у погибших отсутствуют награды и личные вещи, по которым возможно установить имена героев.

- Однако, согласно донесениям о потерях, в данном месте были погребены 15 военнослужащих 1-го танкового батальона 120-й танковой бригады, погибшие в боях с 7 по 14 апреля 1945 года, - сообщил руководитель РООПКО «Совесть» Руслан Хисамов.

Завтра, 18 июня советские солдаты будут перезахоронены с отданием воинских и духовных почестей на мемориале в поселке Переславское.