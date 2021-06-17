В Калининграде полуголый мужчина накинулся на автомобиль

Агрессор с разбега пробил стекло BMW собственной головой. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В ОМВД России по Московскому району Калининграда поступило сообщение от неравнодушных граждан: во дворе одного из домов по улице Левитана полуголый мужчина кидается на чужой автомобиль и вообще ведет себя неадекватно.

- Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции задержал злоумышленника, который успел оставить вмятину на BMW, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель, по предварительным данным, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Хозяину иномарки ее ремонт обойдется не менее чем в 29 тысяч рублей – это уже подтвердили эксперты. Возмущенный автомобилист написал официальное заявление в полицию с просьбой привлечь агрессора к ответственности. И уголовное дело возбудили – по признакам статьи УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». По закону за такое можно получить до 5 лет «зоны». Однако посмотрим, что решит суд.