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Происшествия17 июня 2021 10:07

В Калининграде полуголый мужчина накинулся на автомобиль

Ремонт пострадавшей иномарки встанет ее владельцу в круглую сумму
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Агрессор с разбега пробил стекло BMW собственной головой.

Агрессор с разбега пробил стекло BMW собственной головой.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В ОМВД России по Московскому району Калининграда поступило сообщение от неравнодушных граждан: во дворе одного из домов по улице Левитана полуголый мужчина кидается на чужой автомобиль и вообще ведет себя неадекватно.

- Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции задержал злоумышленника, который успел оставить вмятину на BMW, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель, по предварительным данным, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Хозяину иномарки ее ремонт обойдется не менее чем в 29 тысяч рублей – это уже подтвердили эксперты. Возмущенный автомобилист написал официальное заявление в полицию с просьбой привлечь агрессора к ответственности. И уголовное дело возбудили – по признакам статьи УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». По закону за такое можно получить до 5 лет «зоны». Однако посмотрим, что решит суд.