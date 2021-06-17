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Общество17 июня 2021 13:01

В Калининграде пропали два школьника 10 и 14 лет

Мальчиков ищут со вчерашнего дня
Сергей Богров
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Алекссей Крукович и Виктор Калинкин.

Алекссей Крукович и Виктор Калинкин.

Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде объявлены поиски 10-летнего Виктора Калинкина и 14-летнего Алексея Круковича. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Запад», мальчики вышли из дома на улице Павлика Морозова около четырех часов дня в среду, 16 июня, и с тех пор их место нахождения неизвестно.

Приметы Виктора Калинкина: рост 140 см, худощавый, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в зеленую кофту, черные брюки и черные кеды с белыми полосками «Ванс».

Приметы Алексея Круковича: рост 160 см, плотного телосложения, голубые глаза, волосы светло-русые. Был одет в черную кофту с капюшоном, черные брюки и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно об их местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 508-038 и 520-444 (бесплатный звонок).