Стали известны все фамилии солдат, обнаруженных поисковиками в Зеленоградском районе

Братское захоронение танкистов Фото: Руслан Хисамов

В Зеленоградском районе обнаружены останки 15 советских солдат. Как сообщает руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, воинское захоронение танкистов, погибших в бою за бывший населенный пункт Прилаккен, найдено в районе ныне несуществующего поселка Братское.

- При обследовании щупами одного из участков леса рядом с оплывшей стрелковой траншеей была найдена могила с останками 15 солдат, - рассказывает Хисамов. - К сожалению, у погибших нет наград и личных вещей, по которым возможно установить их имена. Однако, согласно донесениям о потерях, в данном месте были погребены 15 военнослужащих из 1-го танкового батальона 120-й танковой бригады, погибших в боях с 7 по 14 апреля 1945 года.

Поисковики также опубликовали список погибших:

- старший сержант Бажко Владимир Александрович 1922 года рождения;

- старший сержант Богданов Николай Федорович 1925 года рождения;

- старший сержант Еремин Александр Тимофеевич (Иванович) 1926 года рождения;

- старший сержант Матвеев Николай Григорьевич 1925 года рождения;

- старший сержант Пухтеев Григорий Сергеевич 1903 года рождения;

- сержант Бортовой Анатолий Иванович 1925 года рождения;

- сержант Гаврилов Виктор Степанович 1924 года рождения;

- сержант Гнеушев Михаил Тимофеевич 1925 года рождения;

- сержант Карпов Сергей Фёдорович 1922 года рождения;

- сержант Мельничук Константин Фёдорович 1923 года рождения;

- сержант Стапетов Николай Федорович 1924 года рождения;

- сержант Сургучев Николай Никитич 1926 года рождения;

- сержант Шарафутдинов (Марафудинов) Абдурахмат 1918 года рождения;

- младший сержант Кочетков Василий Михайлович 1924 года рождения

- старшина Полухин Андрей Матвеевич 1907 года рождения.

18 июня танкисты будут перезахоронены с отданием воинских почестей на мемориале в поселке Переславское Зеленоградского района.