Пенсионеры, работник банка и четыре школьника: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 80 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 19 пенсионеров;
- 15 неработающих;
- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работников промышленных предприятий;
- 4 учащихся (школы №3, 15, 26 и «Ганзейская ладья»);
- 3 медицинских работника;
- 2 работника транспортных предприятий;
- 2 работника с/х предприятий;
- сотрудник банка;
- работник охранного предприятия;
- ребенок в возрасте двух лет;
- работник образования;
- студент колледжа сервиса и туризма;
- работник предприятия пищевой промышленности.
У 56 человек болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, 9 переносят ковид бессимптомно.