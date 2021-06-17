Пенсионеры, работник банка и четыре школьника: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 80 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 19 пенсионеров;

- 15 неработающих;

- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работников промышленных предприятий;

- 4 учащихся (школы №3, 15, 26 и «Ганзейская ладья»);

- 3 медицинских работника;

- 2 работника транспортных предприятий;

- 2 работника с/х предприятий;

- сотрудник банка;

- работник охранного предприятия;

- ребенок в возрасте двух лет;

- работник образования;

- студент колледжа сервиса и туризма;

- работник предприятия пищевой промышленности.

У 56 человек болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, 9 переносят ковид бессимптомно.