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Лето в городе17 июня 2021 14:02

МЧС предупреждает о предстоящих 5 сутках аномальной жары в Калининграде

Температура поднимется до +33 градусов
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Аномально-жаркая погода ожидается в Калининградской области с 18 по 22 июня включительно. Такие данные приводятся в штормовом предупреждении об опасном явлении, которое сегодня объявило региональное управление МЧС.

- Среднесуточные температуры воздуха ожидаются выше климатической нормы на 7-9 градусов. Максимальные температуры воздуха достигнут +27.. +33 градусов, - отмечается в сообщении.

Отметим, рекорд температуры для июня в Калининграде составляет +34 градуса. Такое значение было зафиксировано в нашем городе 12 июня 2019 года.