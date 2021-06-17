МЧС предупреждает о предстоящих 5 сутках аномальной жары в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

Аномально-жаркая погода ожидается в Калининградской области с 18 по 22 июня включительно. Такие данные приводятся в штормовом предупреждении об опасном явлении, которое сегодня объявило региональное управление МЧС.

- Среднесуточные температуры воздуха ожидаются выше климатической нормы на 7-9 градусов. Максимальные температуры воздуха достигнут +27.. +33 градусов, - отмечается в сообщении.

Отметим, рекорд температуры для июня в Калининграде составляет +34 градуса. Такое значение было зафиксировано в нашем городе 12 июня 2019 года.