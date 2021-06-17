В Калининграде собирают деньги на лечение 7-летней девочки с синдромом Веста

Николь Леонтьева. Фото: Фонд "Берег надежды"

Николь Леонтьева родилась с пороком сердца, который не сразу выявили и который вызывал тяжелое кислородное голодание. В месяц ей сделали серьезную операцию на сердце, последовали осложнения. В 6 месяцев поставили диагноз «гипоксически-ишемическое поражение головного мозга», появились сильные судороги, тяжелая форма эпилепсии - синдром Веста. Вся небольшая жизнь Николь - это постоянная борьба за здоровье, операции, клиники и регулярное интенсивное восстановительное лечение.

Девочка медленно, маленькими шагами, но все же движется к такой простой и в то же время сложной мечте - ходить. Для достижения хороших результатов Николь нуждается в постоянной реабилитации, в том числе и медикаментозной.

Фонд «Берег надежды» объявляет новый сбор средств для 7-летней Николь. Девочку ждут в медицинском центре «Здоровое детство» в Екатеринбурге, где будут использованы различные методы лечения, которые улучшают кровообращение головного мозга, нормализуют обмен веществ в тканях. На курс лечения, дорогу к месту лечения и оплату анализов нужно собрать 340 000 рублей.