Власти отменили все массовые уличные мероприятия на Дне города в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

После вчерашнего решения правительства области ввести новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом мэрия Калининграда объявила об отмене массовых уличных мероприятий во время празднования Дня города.

Праздник был запланирован на 3 и 4 июля. Предполагалось, что сначала состоятся гулянья возле стадиона на острове, куда уже пригласили с концертом Леонида Агутина. На следующий день празднование собирались перенести на пешеходную зону на проспекте Мира.

Судя по всему, в программе праздника останется только торжественное открытие новых объектов. На улице Можайской планируют открыть городскую модельную библиотеку, под эстакадным мостом - скейт-парк.

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