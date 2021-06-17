Из-за ремонта путей в Белоруссии изменится расписание фирменного поезда «Янтарь»

О предстоящем изменении расписания фирменного поезда «Янтарь» сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги. Вносить коррективы предстоит в связи с капитальным ремонтом железнодорожного моста на участке Молодечно - Минск.

В частности, 25 августа поезд № 30 отправится с Южного вокзала в Москву на 3 часа 43 минуты раньше обычного расписания - в 9.20 местного времени. Время прибытия на Белорусский вокзал столицы не меняется.

Поезд № 29 сообщением Москва - Калининград 25 августа будет отправляться с Белорусского вокзала раньше на 5 часов 38 минут - в 14.15 (мск), прибывать на Южный вокзал 26 августа на 1 час 33 минуты раньше - в 13.13 местного времени.