Эксперт: Расходы на озеленение дворов могут лечь на плечи калининградцев

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Планы по охране зеленых насаждений и озеленению территорий были представлены во вторник, 15 июня, на заседании общественно-политического совета при губернаторе Калининградской области. В ходе заседания совета был поднят вопрос экономики эксплуатации зеленых насаждений. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что при формировании зеленого каркаса города теперь учитывается весь жизненный цикл обслуживания насаждений. И такой подход вызвал у некоторых экспертов настороженность.

- Что беспокоит лично меня, так это эксплуатационный цикл, - отмечает Ольга Аринцева, директор Центра жилищного просвещения, член Общественных палат Калининградской области и РФ. - Системный подход не должен заканчиваться в момент, когда дерево или кустарник высажены. Он должен учитывать стоимость обслуживания в период жизни растения. И это достаточно серьезные средства. Если мы говорим о городском парке, понятно, что это бюджет города. А если о земельном участке возле многоквартирного дома? С учетом того, что все, что на нем находится «с элементами озеленения», содержится за счет собственников квартир? Насколько профессиональной окажется управляющая компания, чтобы обосновать в «тарифе на содержание» сумму, которая будет потрачена на содержание зеленых насаждений? Насколько сами собственники будут готовы увеличить ежемесячный платеж за новые насаждения в своих дворах? С учетом истории, когда люди не желают оплачивать содержание детских площадок, например, перспективы выглядят не очень оптимистичными… Уже не говорю о том, что личные авто жителей и гостей двора нередко паркуются в зеленой зоне…