В правительстве объяснили, зачем массово вырубают березы вдоль железной дороги на Зеленоградск

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О массовой вырубке деревьев «Комсомолке» сообщила читательница Елена Михайловна Суворова.

- Вдоль железнодорожных путей идет массовая вырубка деревьев по ходу движения поезда в Зеленоградск. Она начинается с остановочного пункта «7 км». Законно ли рубят крепкие березы? - поинтересовалась калининградка.

В министерстве инфраструктуры Калининградской области в ответ на запрос «Комсомолки» предоставили такой комментарий:

- По действующему законодательству подразделения железной дороги обязаны удалять травянистую и древесно-кустарниковую растительность в пределах полосы отвода, ухудшающую видимость на пути и создающую угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Вырубка деревьев вдоль железнодорожных путей на участке Кутузово-Новое - Рябиновка проводилась в полосе отвода железной дороги в охранной зоне контактной сети и высоковольтных ЛЭП.